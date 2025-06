Polizei Köln

POL-K: 250630-3-K Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall zwischen Motorrädern - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern am Sonntagabend (29. Juni) auf der Alte Kölner Straße in Köln Porz-Grengel haben ein Suzuki-Fahrer (25) sowie eine Sozia (60) eines Ducati-Fahrers (62) schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenaussagen habe der 62-Jährige mit seiner Beifahrerin am Straßenrand gestanden und sei gegen 21.30 Uhr unvermittelt vor dem herannahenden 25-Jährigen auf die Fahrbahn gefahren. Durch die Kollision seien die beiden Schwerverletzten über die Straße geschleudert worden. Rettungskräfte brachten die zwei Schwerverletzten in eine Klinik. Der Ducati-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei stellte die beschädigten Maschinen sicher. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort die Spuren. Gegen 1.30 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben. (bn/cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell