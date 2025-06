Polizei Köln

POL-K: 250629-1-K Autofahrer fährt Unbeteiligte an - Festnahme vor Diskothek

Köln (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen (29. Juni) einen 18-Jährigen festgenommen, der, Zeugenangaben zufolge, eine 20 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren vor einer Diskothek auf der Rolshover Straße in Köln-Poll mit seinem Opel Corsa angefahren hat. Die drei Angefahrenen kamen mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik. Polizisten stellten den Opel Corsa sicher. Als der 18-Jährige kurz nach Eintreffen der Polizei das Bewusstsein verlor, wurde er ebenfalls in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Polizei entnahm ihm dort ein Arzt eine Blutprobe wegen des Verdachts des Konsums von Alkohol und Drogen.

Nach ersten Ermittlungen war dem Geschehen auf der Straße ein Streit mit einem 23-Jährigen vorausgegangen, der gegen 5 Uhr mit einer Glasflasche nach dem 18-Jährigen geworfen. Zudem soll er die Heckscheibe des Opel Corsa eingeschlagen haben. Polizisten nahmen auch ihn in Gewahrsam.

Security-Mitarbeiter des Clubs hatten noch kurz vor dem Zusammenstoß versucht, den 18-Jährigen mit Reizgas durch das offene Autofenster zu stoppen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. (ph/de)

