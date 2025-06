Polizei Köln

POL-K: 250627-2-K/LEV Drei Tatverdächtige nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl in Leverkusen-Opladen vorläufig festgenommen - Diebesgut im Wert von rund 4.000 Euro sichergestellt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (26.Juni) in Leverkusen-Opladen drei Tatverdächtige im Alter von jeweils 24 Jahren in einem geparkten Pkw gestellt. Die beiden Frauen und der Mann, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stehen im Verdacht, gemeinschaftlich zahlreiche Pflegeprodukte in mehreren Drogeriemärkten entwendet zu haben. Der geschätzte Gesamtwert des sichergestellten Diebesguts beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Eine Ladendetektivin hatte gegen 18 Uhr gemeldet, dass mutmaßliche Diebe in einem grauen Skoda auf der Kölner Straße, wenige hundert Meter von einem betroffenen Drogeriemarkt, sitzen sollen. Sie habe zuvor beobachtet, wie der männliche Verdächtige den Markt mit dem Rucksack voll Ware verlassen habe, während die Frau offenbar zur Ablenkung einen Artikel an der Kasse bezahlt habe.

In dem Wagen, der in einer Parkbucht stand, trafen die Einsatzkräfte auf die drei Verdächtigen. Zudem fanden sie den beschriebenen Rucksack mit der mutmaßlichen Beute sowie mehrere Säcke mit Pflegeprodukten im Kofferraum. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der weiteren aufgefundenen Produkte, dauern an. (as/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell