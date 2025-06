Polizei Köln

POL-K: 250626-2-K/LEV Versuchte Brandstiftung an Ladenlokal in Manfort - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. Juni) hat ein Angestellter (34) eines türkischen Supermarkts an der Kalkstraße in Leverkusen-Manfort infolge einer mutmaßlichen versuchten Brandstiftung die Polizei alarmiert. Gegen 7.20 Uhr hatte er bei Arbeitsbeginn eine geborstene Schaufensterscheibe festgestellt. Davor lag eine zerbrochene Flasche mit einem Tuch. Außerdem roch es intensiv nach Benzin. Zu einer Entzündung war es augenscheinlich aber nicht gekommen. Polizeikräfte sperrten den Tatort ab. Brandermittler der Kripo Köln sicherten Spuren und stellten die Reste des nicht gezündeten Molotowcocktails sicher.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15, auch zur noch unklaren Tatmotivation, dauern an. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/cr)

