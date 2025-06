Polizei Köln

POL-K: 250625-3-K Mutmaßliche Diebe gestellt - einer schlief in einem fremden Auto

Köln (ots)

In zwei voneinander unabhängigen Fällen hat die Polizei Köln am 23. und 24. Juni zwei Männer (22, 27) vorläufig festgenommen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, Fahrzeuge entwendet oder Gegenstände aus Autos gestohlen zu haben. Der 22-Jährige war zudem unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis in einem mutmaßlich gestohlenen Multivan unterwegs. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei ihm weiteres mutmaßliches Diebesgut und geringe Mengen Drogen.

Die Fälle in Kürze:

Rath/Heumar - Zwei Männer in gestohlenem VW Multivan

Am Montagabend (23.Juni) gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen zwei Personen in einem dunklen Fahrzeug in der Pauline-Christmann-Straße. Die Unbekannten hätten mit Taschenlampen in abgestellte Fahrzeuge geleuchtet. Noch während der Anfahrt der Streifenteams meldeten weitere Zeugen, dass sich einer der Verdächtigen an einem Wohnwagen zu schaffen mache.

Die Polizisten trafen vor Ort auf einen schwarzen VW Multivan, der quer auf der Straße vor einem Wohnwagen stand. Auf dem Fahrersitz saß der 22-jährige Tatverdächtige, auf dem Beifahrersitz eine 21 Jahre alte Frau. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand ergab: Sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen galten seit dem 22. Juni als gestohlen. Tatorte: Mülheim und Deutz.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Betäubungsmittel, zwei Fahrzeugscheine von gestohlenen Kleinkrafträdern sowie eine Kreditkarte, deren rechtmäßige Inhaberin eine Anzeige wegen Handtaschendiebstahls erstattet hatte.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den 22-Jährigen ein - unter anderem wegen Kfz-Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Besitzes von Betäubungsmitteln. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und ließen eine Blutprobe entnehmen. Den Van und das mutmaßliche Diebesgut stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen zu der Beifahrerin im Hinblick auf eine mögliche Tatbeteiligung dauern an.

Longerich - Unbekannter schläft in fremdem Golf

Am frühen Dienstagmorgen (24.Juni) gegen 5.40 Uhr alarmierte eine Anwohnerin (63) aus der Baumberger Straße die Polizei, da in dem VW Golf ihrer 76-jährigen Nachbarin ein unbekannter Mann schlafe. Beide Fahrzeuge - auch ihr eigener Kia Sorento - wiesen keine äußeren Schäden auf. Die Handschuhfächer seien jedoch in beiden Autos offen und der Inhalt liege durchwühlt auf den Sitzen.

Die Einsatzkräfte trafen einen Tatverdächtigen (27) schlafend in dem benannten Golf an. Bei seiner Durchsuchung fanden sie mutmaßliches Diebesgut.

Mehrere Gegenstände konnten den Damen direkt zugeordnet und übergeben werden. Auch den 27-Jährigen nahmen die Polizisten vorläufig fest. (as/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell