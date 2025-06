Polizei Köln

POL-K: 250624-5-K Mann verschanzt sich mit Machete in Wohnung - Spezialeinsatzkommando im Einsatz

Köln (ots)

Unter Beteiligung von Spezialkräften hat die Polizei Köln am Dienstagnachmittag (24. Juni) einen mutmaßlich bewaffneten Randalierer (38) in dessen Wohnung in Köln-Bocklemünd-Mengenich überwältigt. Zeugen hatten ihn gegen 11.30 Uhr laut pöbelnd und mit einer Machete in der Hand über die benachbarten Grünflächen laufen sehen. Dann sei er in eines des Mehrfamilienreihenhäuser im Kurt-Weill-Weg gerannt.

Umgehend umstellten diverse Polizisten den betroffenen Wohnblock und forderten die Bewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. Knappe dreieinhalb Stunden später verschaffte sich ein Spezialeinsatzkommando Zutritt zur zwischenzeitlich identifizierten Wohnung des 38-Jährigen, nahm ihn vorläufig fest und stellte die Machete sicher. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand.

Unter Polizeibegleitung wurde der Mann einem Arzt vorgeführt, der eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung anregte. (cr/de)

