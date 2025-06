Polizei Köln

POL-K: 250624-2-K Zwei SUV der Marke Lexus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende (21./22. Juni) zwei Geländewagen des Herstellers Lexus in der Kölner Innenstadt und im Stadtteil Lindenthal gestohlen haben, sucht die Polizei Köln Zeugen. Beide Fahrzeuge sind mit sogenannten Keyless-Go-Systemen ausgestattet. Wer kann Angaben zu den Taten und/oder Hinweise zum Verbleib der hochwertigen Autos machen?

Fall 1: Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte eine Autobesitzerin ihren grauen Firmenwagen, (Marke/Modell: Lexus NX350H) am Freitag (20. Juni) gegen 20.30 Uhr im Aachener Glacis in der Kölner Innenstadt. Am Montagmorgen (23. Juni) stellte sie den Diebstahl des Autos fest. Laut einer GPS-Ortung, befand sich der Wagen fünf Stunden zuvor noch auf einem Park-and-Ride Parkplatz in Köln-Marsdorf. Seitdem fehlt von dem teuren SUV jede Spur.

Fall 2: Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen Zusammenhänge zu einem Diebstahl eines weiteren entwendeten Lexus RX450H+ von der Max-Planck-Straße in Köln-Lindenthal. Nach Zeugenaussagen hatte sich der schwarze Geländewagen am Samstagvormittag (21. Juni) noch auf einem dortigen Firmenparkplatz befunden. Am Montag (23. Juni) bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Fachleute der Kölner Kriminalprävention raten in diesem Zusammenhang dringend, Autoschlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in einer speziellen Schutzhülle oder Blechdose zu lagern. So kann ein unberechtigtes Abfangen der Funksignale effektiv verhindert werden. (cb/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell