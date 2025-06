Polizei Köln

POL-K: 25062-4-K Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger (43) in Keupstraße gestellt

Köln (ots)

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt Köln bei Kooperationsstreife

Während einer gemeinsamen Kooperationsstreife von Polizei Köln und dem Ordnungsamt der Stadt Köln ist am Montagnachmittag (23. Juni) gegen 17.45 Uhr ein 43-jähriger Mann in Köln-Mülheim gestellt worden. Ihm wird vorgeworfen, einen 36-jährigen Mann mit einem Messer verletzt zu haben.

Eine Bezirksdienstbeamtin, die unter anderem für den Bereich Keupstraße zuständig ist, befand sich gerade mit Kräften des Ordnungsamtes im Rahmen einer Kontrolle in einer dortigen Gaststätte. Plötzlich riefen mehrere Passanten von draußen "Schlägerei!" und "Messer!" in den Gastraum. Die Einsatzkräfte verließen sofort das Lokal und trafen auf dem Gehweg vor dem Eingang auf einen Mann, der ein geöffnetes Klappmesser in erhobener Hand hielt.

Die Beamtinnen zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Der 43-Jährige klappte das Messer zwar zusammen und warf es zu Boden, reagierte jedoch zunächst nicht auf die weitere Aufforderung. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes brachte den Mann daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden, wo ihn Polizeikräfte anschließend fixierten.

Währenddessen trat ein 36-jähriger Mann hinzu, der den Tatverdächtigen lautstark beschimpfte. Die Einsatzkräfte führten ihn zur Deeskalation auf die gegenüberliegende Straßenseite und stellten dabei eine stark blutende Schnittverletzung unterhalb seiner rechten Schulter fest. Der Mann wurde umgehend durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (as/cr)

