Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0664 - Bilanz zum Blitzmarathon in Nordschwaben

Augsburg (ots)

Am heutigen Donnerstag um 6.00 Uhr endete der zwölfte Bayerische 24-Stunden-Blitzmarathon. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord (Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries) überwachte die Polizei die Geschwindigkeit an knapp 80 Messstellen. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von etwa 35.000 Fahrzeugen gemessen. Obwohl die Kontrollaktion bereits seit Tagen bekannt war und die Messstellen im Internet veröffentlicht wurden, stellte die Polizei über 440 Fahrzeuge in der Region fest, die zu schnell unterwegs waren. Dies waren deutlich mehr Verstöße als im Vorjahr. Den traurigen Höchstwert stellten Beamte in Thierhaupten (Lkrs. Augsburg) auf der Kreisstraße A26 fest. Dort war ein Autofahrer mit 145 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Bei den vielen Anhaltungen und Kontrollen anlässlich dieser Aktion machten die Beamten auch im persönlichen Gespräch auf die Gründe der Aktion aufmerksam. Die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verhielten sich einsichtig und konnten hinsichtlich der Gefahren sensibilisiert werden. Denn zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen bei schweren Verkehrsunfällen und kann im schlimmsten Fall tödlichen Folgen haben. Genau aus diesem Grund wird die Polizei auch über den Aktionstag hinaus weiter intensiv Geschwindigkeitskontrollen auf den nordschwäbischen Straßen durchführen. Verkehrsüberwachung dient nicht dazu, Verkehrsteilnehmer zur Kasse zu bitten, sondern die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord