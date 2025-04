Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0661 - Fahrraddemo - Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Augsburg (ots)

Stadtgebiet - Am morgigen Freitag (11.04.2025) findet eine Fahrraddemo in Augsburg statt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Verkehrsbehinderungen. Um 16.00 Uhr startet die Fahrraddemo am Willy-Brandt-Platz. Diese führt durch weite Teile des Stadtgebiets und soll gegen 18.00 Uhr wieder am Willy-Brandt-Platz enden. Die Polizei ist vor Ort und wird die Versammlung entsprechend begleiten. Hierzu müssen auch mehrere Straßen, zumindest vorrübergehend, gesperrt werden. Davon betroffen ist auch die B17 zwischen den Anschlussstellen Messe und Gabelsberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Auch wenn die entstehenden Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden sollen, rechnet die Polizei örtlich mit spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen. Folgender Streckenverlauf ist für die Versammlung derzeit geplant: Willy-Brandt-Platz, Am Vogeltor, Friedberger Straße, Inverness-Allee, Haunstetter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, B 17, Gabelsbergerstraße, Stadionstraße, Rosenaustraße, Gögginger Straße, Theodor-Heuss-Platz, Konrad-Adenauer-Allee, Maximilianstraße, Predigerberg, Am Vogeltor, Willy-Brandt-Platz Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen. Auch eine entsprechende Vor- und Nachlaufzeit der Sperrungen ist bereits jetzt absehbar.

