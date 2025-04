Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0658 - Unachtsamkeit ausgenutzt - Smartphone gestohlen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (09.04.2025) entwendete ein Unbekannter das Smartphone eines 73-Jährigen. Der Mann war gegen 11.00 Uhr in einem Supermarkt in der Biberbachstraße einkaufen. Für einen kurzen Moment legte er sein Smartphone in den Einkaufswagen. Ein bislang Unbekannter nutzte die Situation und entwendete es unbemerkt. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell