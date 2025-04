Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0657 - Beamte stoppen E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Dienstag (08.04.2025) war eine Frau ohne Versicherungsschutz mit ihrem E-Scooter unterwegs. Gegen 17.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife die 22-Jährige. An deren E-Scooter befand sich jedoch kein Versicherungskennzeichen. Die Beamten hielten die Frau an. Zunächst gab sie an, dass ihr Kennzeichen gestohlen wurde. Bei der weiteren Abklärung stellte sich aber ein fehlender Versicherungsschutz des E-Scooters heraus. Die Fahrt war somit beendet. Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

