Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0655 - Polizei stoppt Unfallverursacher ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (08.04.2025) war ein 18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs, verursachte offenbar einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei stoppte den Mann. Gegen 19.00 Uhr wurden Streifenbeamte auf ein hupendes Fahrzeug in der Deutschenbaurstraße aufmerksam. Die Beamten hielten das Fahrzeug auf und suchten das Gespräch mit der Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin einen Unfall wahrgenommen hatte und den Verursacher durch Hupen darauf aufmerksam machen wollte. Dieser fuhr nämlich trotz Unfall weiter. Die Beamten veranlassten umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug und stellten dies kurz darauf in der Hessenbachstraße fest. Der Fahrer wurde angehalten. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, besaß der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt war somit beendet. Nach derzeitigem Stand ist das beschädigte bzw. am Unfall beteiligte Fahrzeug nicht bekannt. Der oder die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821-323-2610 zu melden.

