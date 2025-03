Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rund 3.500 m² Grasland brennen an der Aller

Celle (ots)

Am Samstag um 13:41 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Böschungsbrand im Bereich Philipp-Simon-Dawosky-Allee (Allerdeich) alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Es brannte eine größere Fläche Schilf und Unterholz an der Aller. Das Feuer breitete sich aufgrund des vorherrschenden Windes teilweise schnell aus. Der Brandort befand sich auf einer nicht befahrbaren und schwer zugänglichen Landzunge. Aufgrund der Lage veranlasste der Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung.

Die Brandbekämpfung wurde zunächst mit Löschrucksäcken und Feuerpatschen durchgeführt. Hierdurch konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde über einen Graben von Ufer zu Ufer eine Schlauchleitung gelegt, so dass am Brandort mit mehreren C- und D-Rohren Nachlöscharbeiten durchgeführt werden konnten. Insgesamt waren rund 3.500 m² Grasland vom Feuer betroffen. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle sowie die Polizei.

