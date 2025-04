POL Schwaben Nord: 0662 - Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der B2

Augsburg (ots) - Stadtgebiet - Am morgigen Freitag (11.04.2025) findet eine Fahrraddemo in Augsburg statt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Verkehrsbehinderungen. Um 16.00 Uhr startet die Fahrraddemo am Willy-Brandt-Platz. Diese führt durch weite Teile des Stadtgebiets und soll gegen 18.00 Uhr wieder am Willy-Brandt-Platz enden. Die Polizei ist vor Ort und wird die ...

