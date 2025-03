Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 182 Tafeln Schokolade bei Ladendiebstahl entwendet

Unna (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch (12.03.2025) in Unna-Königsborn Ladendiebe vorläufig festgenommen, auf deren Konto mehrere Straftaten innerhalb weniger Stunden gehen.

Die Tatorte sind zwei Lebensmittelgeschäfte in Unna: einer an der Weberstraße, der andere an der Kamener Straße.

Gegen 12.45 Uhr war eine 39-jährige Rumänin aus Duisburg dabei, 182 Tafeln Schokolade in ihre privat mitgeführten Taschen zu packen. Diese übergab sie einem 25-jährigen Rumänen aus Duisburg, der damit flüchtete, die Beute aber fallen und somit zurückließ.

Eingesetzte Polizisten und Polizistinnen nahmen die 39-Jährige vorläufig fest. Auf der Wache Unna wurde ihre Identität festgestellt und sie wurde anschließend entlassen.

Gegen 15.20 Uhr kam es dann in einem Lebensmittelgeschäft an der Weberstraße zu einem weiteren Ladendiebstahl. Auch hier standen Süßigkeiten im "Beute-Fokus". Bei der Überprüfung der Täter kam raus: es handelte sich um die 39-Jährige und den flüchtigen 25-Jährigen, die noch einen 42-jährigen Rumänen bei sich hatten.

Bei der Überprüfung ihres Pkw stellte die Polizei mehrere Säcke mit Nüssen, Kaffee, Süßigkeiten und Zahnpasta fest.

Die Personen wurden vorläufig festgenommen, Pkw und Gegenständen wurden sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund sind die drei Personen wieder entlassen worden.

