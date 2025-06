Polizei Köln

POL-K: 250624-3-K 35-Jähriger Radfahrer greift Rentner nach Zusammenstoß mit Fahrrad an - Festnahme dank aufmerksamen Zeugen

Köln (ots)

Polizisten der Kölner Innenstadtwache haben am Montagnachmittag (23. Juni) einen 35 Jahre alten Mann in der Nähe des Yitzak-Rabhin-Platzes festgenommen. Er soll zuvor mit seinem Fahrrad einen Rentner (80) angefahren und anschließend angegriffen haben.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der 35-Jährige gegen 14.45 Uhr mit seinem Rad auf dem Habsburgerring in der Innenstadt unmittelbar vor einem Discounter im Kreis gefahren sein und dabei mutmaßlich Lachgas aus einem Luftballon inhaliert haben. Als der 80-jährige Kölner aus der Filiale kam und den Gehweg betrat, fuhr der Radfahrer ihn an, wodurch der Senior zu Boden stürzte. Danach soll der Mann sein Fahrrad genommen haben und dieses mehrmals in den am Boden liegenden Senior gestoßen haben. Mehrere Zeugen eilten dem Kölner zur Hilfe. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Barbarossaplatz. Ein weiterer Zeuge (18) folgte ihm und rief die Polizei. Dank der Mithilfe des Jugendlichen stellten Einsatzkräfte den Angreifer wenige Minuten später.

Sowohl ein Drogen- als auch Alkoholtest schlugen an. Nun soll geklärt werden, ob der Beschuldigte psychisch erkrankt ist und in eine Klinik eingewiesen oder einem Haftrichter vorgeführt wird. (cb/cr)

