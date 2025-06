Polizei Köln

POL-K: 250625-1-K Schwarzer Toyota Land Cruiser gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines schwarzen Toyota Land Cruiser in der Nacht zum Mittwoch (25. Juni) in Köln-Braunsfeld, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Besitzer stellte das Fahrzeug mit der Städtekennung "PRÜ" (Prüm) am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Geilenkirchener Straße ab. Gegen 4 Uhr schlug ein Hund im Haus an - möglicherweise ein Hinweis auf die Tatzeit.

Ein im Fahrzeug befindliches iPad ließ sich später orten. Gegen 7 Uhr entdecken Polizeikräfte das Gerät im Bereich Badische Allee/Toyota Allee. Allerdings brachte dies bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Land Cruisers.

Die Polizei Köln fragt:

- Wer hat zwischen 23 Uhr und 4 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Geilenkirchener Straße beobachtet?

- Wem ist im Bereich Badische Allee/Toyota Allee etwas Ungewöhnliches aufgefallen?

- Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 der Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as/cr)

