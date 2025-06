Polizei Köln

POL-K: 250625-2-K Junger Räuber bricht Überfall auf Tankstelle ab - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagabend (24. Juni) gegen 18.10 Uhr soll ein "höchstens 18-jähriger, circa 1,70 Meter großer Maskierter" versucht haben, einen Tankstellenmitarbeiter (28) an der Kölner Straße in Köln Porz-Ensen auszurauben. Laut Angaben des Angestellten habe der sehr jung und nervös wirkende Angreifer ihm ein Messer gezeigt und in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe des Kasseninhalts verlangt. Als er den Unbekannten allerdings auf die laufenden Videokameras hingewiesen habe, sei dieser ohne Beute aus dem Kassenraum geflüchtet. Der verhinderte Räuber trug bei der Tatausführung ein schwarzes Käppi mit weißem Emblem, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine lange schwarze Hose der Marke Adidas sowie sogenannte "Adiletten". Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten dringend um Zeugenhinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen, telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell