POL-K: 250625-4-K Polizei Köln sucht nach Wohnungseinbrecher - Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines schwarzen Toyota Land Cruiser in der Nacht zum Mittwoch (25. Juni) in Köln-Braunsfeld, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Besitzer stellte das Fahrzeug mit der Städtekennung "PRÜ" (Prüm) am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Geilenkirchener Straße ab. Gegen 4 Uhr schlug ein Hund im Haus an - ...

