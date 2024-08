Ulm (ots) - Das Polizeirevier Biberach führt derzeit die Ermittlungen zu einem dubiosen Sachverhalt, der sich am Samstagabend in der Biberacher Innenstadt zugetragen hatte: Kurz nach 22 Uhr beobachteten mehrere Zeugen drei verdächtige Männer, die im Bereich des Marktplatzes an einem öffentlichen Fahrradständer ...

mehr