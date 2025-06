Polizei Köln

POL-K: 250627-4-K Brennpunktteam Kalk im Einsatz - Drogen, Bargeld und gefährliche Gegenstände sichergestellt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz im Kriminalitätsbrennpunkt Kalk haben Polizisten am Donnerstag (26. Juni) Bargeld, Cannabis, Handys, unversteuerten Shisha-Tabak, ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Ein nach kurzer Verfolgung gestellter mutmaßlicher Ladendieb (44) musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 79 Personen und erteilten 12 Platzverweise.

Sachverhalt 1

An der Straßenbahnhaltestelle Fuldaer Straße im benachbarten Ortsteil Höhenberg bemerken die Polizisten gegen 14.10 Uhr einen 22 Jahre alten Mann bei einem augenscheinlichen Drogendeal. Angesichts der Beamten rennt der Verdächtige los. Die ihn verfolgenden Polizisten stoppen ihn an der Apoldaer Straße und stellen bei seiner Durchsuchung circa 900 Euro in bar, circa 50 Gramm Cannabis und zwei neuwertige Smartphones sicher.

Sachverhalt 2

Bei einer Gaststättenkontrolle an der Kalk-Mülheimer Straße gegen 16.30 Uhr fanden die Beamten in einem Versteck im rückwärtigen Garten 10 mit unversteuertem Shisha-Tabak gefüllte Plastikschalen. Zusätzlich stellten sie etwa 150 Gramm Cannabis und 50 Gramm Haschisch sicher und leiteten Strafermittlungen ein.

Sachverhalt 3

Als die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr an der Zechenstraße/Kalker Hauptstraße einen VW Polo kontrollierten, versuchte der Beifahrer (27) vergeblich, 2600 Euro Bargeld unter dem Sitz "verschwinden zu lassen". Zur Herkunft des von den Polizisten sichergestellten Geldbündels konnte er keine schlüssigen Angaben machen. Die Kripo prüft nun, ob es sich um unversteuerte Gastronomie-Einnahmen handelt.

Sachverhalt 4

Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich nun ein gegen 16 Uhr an der Homarstraße in Vingst kontrollierter BMW-Fahrer (56) verantworten. In seiner Cabrio-Limousine fand sich ein griffbereites Einhandmesser. Lautstark beleidigte der 56-Jährige die Polizisten als "Witzfiguren". Eine Fahrzeugkontrolle an der Ostheimer Straße gegen 15.30 Uhr hatte bereits zur Sicherstellung eines Teleskopschlagstocks im Auto eines 53-Jährigen geführt.

Sachverhalt 5

An der Kalker Hauptstraße Ecke Vietorstraße stoppten die Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr den bulgarischen Fahrer (42) eines VW Touran, der sich mit einem neuen zypriotischen Führerschein auswies - allerdings seit mehreren Jahren in Deutschland gemeldet ist. Gegen ihn sowie den Halter des Vans legten die Beamten Anzeigen vor und untersagtem dem 42-Jährigen die Weiterfahrt.

Sachverhalt 6

An der Taunusstraße sprach gegen 18 Uhr ein Lebensmittelhändler (58) Beamte an und wies sie auf einen vor ihm mit einem Fahrrad flüchtenden Verdächtigen (44) hin. Dieser habe ihn soeben wiederholt bestohlen. Die Zivilkräfte gaben sich gegenüber dem Verdächtigen laut vernehmbar als Polizisten zu erkennen, woraufhin dieser vergeblich versuchte, sich zwischen dem Dienstfahrzeug und einem geparkten Pkw "durchzuquetschen" und über die Gießener Straße zu flüchten. Dabei zerkratzte der 44-Jährige den Streifenwagen erheblich. In seinem Rucksack fand sich das Diebesgut. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den Wohnsitzlosen in Gewahrsam. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell