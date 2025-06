Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Werkzeug und Diebesgut aufgefunden - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest

Dortmund (ots)

Am späten Abend des 02. Juni kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Haltepunkt Dortmund Stadthaus. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten diverses vermutliches Stehlgut sowie Werkzeug. Zudem fahndeten bereits die Staatsanwaltschaft per Haftbefehl und das Amtsgericht per U-haftbefehl nach dem Polen.

Gegen 23:00 Uhr trafen die Einsatzkräfte am Stadthaus Dortmund auf den 45-Jährigen. Er wies sich mit einer polnischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Wohnungslose durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Wohnunsgeinbruchdiebstahls gesucht wird. Dort muss er eine acht-Monatige Haftstrafe verbüßen.

Zudem fahndete das Amtsgericht Winsen per Untersuchungshaftbefehl nach dem Polizeibekannten, ebenfalls wegen Wohnunsgeinbruchdiebstahls.

Die Beamten durchsuchten den polnischen Staatsangehörigen vor Ort. Dabei fanden sie Werkzeug sowie diversen Schmuck, Uhren, eine hochwertige Kamera und mehrere E-Bike Tachos.

Der 45-Jährige konnte keine genauen Angaben zu den Gegenständen machen, wodurch für die Bundespolizisten der Verdacht bestand, dass diese entwendet wurden.

Nach einer strafprozessualen Belehrung beschlagnahmten die Einsatzkräfte die aufgefundenen Sachen und nahmen den Gesuchten fest.

Die eingesetzten Beamten überstellten den Mann im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt.

Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls und Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell