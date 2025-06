Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen im Intercityexpress 125

Kleve - Wesel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 3. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei Reisende im Intercityexpress 125 auf der Fahrt von Arnheim nach Duisburg. Hierbei wurde auch ein 36-jähriger Algerier auf Höhe des Bahnhof Wesel überprüft. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Hamburg mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 170 bezahlen oder eine 17-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem liegt gegen den Algerier noch eine Fahndungsnotierung des Ausländeramtes Hamburg zur Festnahme - Ausweisung / Abschiebung vor. Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht, da er den fälligen Geldbetrag nicht zahlten konnten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell