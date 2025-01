Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Saulheim- Zeugen nach Brand von Einfamilienhaus gesucht

Saulheim (ots)

In Saulheim geriet in der Silvesternacht gegen 01:06 Uhr das Dach einer Doppelhaushälfte in der Oberen Saulheimer-Straße in Brand. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte zunächst Feuerschein unterhalt der Dachziegel in unmittelbarer Nähe des dortigen Dachfensters festgestellt werden. Der Brand hatte sich zu diesem Zeitpunkt, ausgehend vom ersten Obergeschoss, bereits durch die Isolierung zum zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung mussten Teile der Dachziegel durch die Feuerwehr entfernt werden, der Brand konnte gegen 03:00 Uhr in der Nacht gelöscht werden. Eine Brandwache wurde durch Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden gestellt.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, verletzt wurde niemand. Die oberen Etagen des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler des Fachkommissariats K45 in Alzey davon aus, dass der Brand sehr wahrscheinlich durch Feuerwerksköper ausgelöst wurde. Daher bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell