Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrerin berauscht

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag verunfallte auf der Landstraße 1024 zwischen Brotterode und Bad Tabarz ein Pkw Audi. Das Fahrzeug kam in Richtung Bad Tabarz in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Erdwall. Die 23-jährige Fahrerin des Audi blieb infolge des Geschehens unverletzt. Während des Unfalls stand sie jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell