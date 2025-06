Polizei Köln

POL-K: 250630-1-K Festnahme nach Bandendiebstahl - Zwei Tatverdächtige dank polizeilicher Videobeobachtung identifiziert

Köln (ots)

Polizisten haben am späten Sonntagabend (29. Juni) zwei Männer (18, 33) nach einem mutmaßlichen Bandendiebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz vorläufig festgenommen. Die Tat wurde von der polizeilichen Videobeobachtung aufgezeichnet, sodass die beiden Tatverdächtigen bereits identifiziert werden konnten. Ein dritter, bislang unbekannter Tatbeteiligter ist flüchtig. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 32-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit seiner Freundin auf den Domtreppen gesessen habe, als sie ein Mann angesprochen habe. Nach kurzer Zeit habe er bemerkt, dass sein Rucksack, den er hinter sich abgestellt hatte, offenbar entwendet worden war.

Bei einer späteren Nachsuche in der Umgebung entdeckte der Geschädigte seinen Rucksack im Bereich des Treppenabgangs zum Kurt-Hackenberg-Platz. Die Geldbörse fehlte, die er später in der Nacht "leergeräumt" in einem nahegelegenen Mülleimer wiederfand. (as/sb)

