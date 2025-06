Polizei Köln

POL-K: 250630-2-K Festnahme auf frischer Tat nach Drogenhandel - Kooperationsstreife stoppt Fluchtversuch

Köln (ots)

Im Rahmen einer der regelmäßigen gemeinsamen Streifen von Polizei Köln, Ordnungsdienst der Stadt Köln und Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) ist am Sonntagmittag (29. Juni) ein 32-jähriger Mann nach einem mutmaßlichen Drogenverkauf am Ebertplatz vorläufig festgenommen worden. Die Beamten stellten mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Im Zuge ihrer Streifentätigkeit gingen die Einsatzkräfte der Kooperationsstreife gegen 12.40 Uhr aus der KVB-Zwischenebene in den anliegenden Theodor-Heuss-Park. Auf einer dortigen Mauer konnten sie beobachten, wie sich der 32-jährige Tatverdächtige mit einem 33-jährigen Mann unterhielt, der ihm dann Geld überreichte.

Als der Tatverdächtige die Einsatzkräfte bemerkte, versuchte er in Richtung Rhein zu fliehen, konnte jedoch nach wenigen Metern durch einen Polizeibeamten und einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes eingeholt und fixiert werden. (as/sb)

