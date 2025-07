Polizei Köln

POL-K: 250701-1-K Unbekannter verletzt drei junge Männer mit spitzem Gegenstand - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht nach einem etwa 45 Jahre alten Mann, der in der Nacht zu Dienstag (1. Juli) drei Männer (18, 19, 20) am Kalscheurer Weiher in Köln-Zollstock angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand teils schwer verletzt haben soll. Der 20-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen an Kopf und Hals, seine beiden Begleiter erlitten Stichverletzungen in den Waden. Aufgrund des Stichs in den Hals und den damit einhergehenden potentiell lebensgefährlichen Verletzungen hat eine Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigem Stand waren die jungen Männer gegen 1.30 Uhr am Zollstocker Weg unterwegs, als der unbekannte Tatverdächtige, welcher auf einer Parkbank saß, die späteren Geschädigten plötzlich angesprochen haben soll. Als die Geschädigten auf die Kontaktaufnahme des unbekannten Tatverdächtigten nicht reagierten, soll der als 1,80 Meter groß beschriebene unbekannte Tatverdächtigte die Spaziergänger daraufhin attackiert haben. Während die Verletzten auf einen angrenzenden Parkplatz rannten und die Polizei riefen, gelang dem Angreifer die Flucht.

Der Gesuchte soll zur Tatzeit eine schwarze offene Strickjacke mit Kapuze über dem sonst freien Oberkörper und eine hellere Jogginghose getragen haben. Zudem habe er eine Bauchtasche getragen und einen Drei-Tage-Bart gehabt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell