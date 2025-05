Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht nach Zusammenstoß - PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

PP/JB Bielefeld-Heepen - Am Samstag, den 10.05.2025 kam es gegen 18:35 an der Einmündung Eckendorfer Straße/Heeper Fichten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein schwarzer VW Tiguan die Straße Heeper Fichten in Richtung Eckendorfer Straße und wollte im Einmündungsbereich nach rechts auf die Eckendorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, der auf dem Radweg der Eckendorfer Straße entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW-Fahrer und dem 29-Jährigen Radfahrer, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der unbekannte PKW-Fahrer stieg zunächst aus seinem Fahrzeug, entfernte sich jedoch nach einem kurzen Gespräch von der Unfallörtlichkeit stadtauswärts über die Eckendorfer Straße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell