Polizei Köln

POL-K: 250701-2-K/BAB/GL/LEV Opel-Fahrer rast auf A1 im Slalom - Auto und Führerschein sichergestellt - Blutprobe entrichtet

Köln (ots)

Ausgerechnet ein mit Kameras ausgestattetes Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei Köln hat am Montag (30. Juni) gegen 12 Uhr der Fahrer (40) eines Astra Sports Tourer in einer Baustelle auf der Bundesautobahn 1 Höhe Wermelskirchen (GL) rechts überholt. Über den Standstreifen zog der in Richtung Köln fahrende Deutsche mit circa 160 Stundenkilometern bei erlaubten 80 km/h an dem Streifenwagen vorbei. Mehrfach wechselte der Raser bis auf den zweiten Überholstreifen, drängte Vorausfahrende durch dichtes Auffahren ab, überholte andere wiederum über den Standstreifen und beschleunigte auf bis zu 200 km/h. Erst auf Höhe Leverkusen - Alkenrath reagierte der 40-Jährige auf die Anhaltesignale der Beamten. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Sicherstellung des Führerscheins und des Astra an. Nachdem ein Drogenvortest vor Ort positiv verlaufen war, musste der Mann eine Blutprobe entrichten. Die Polizisten leiteten ein umfangreiches Verkehrsstrafverfahren gegen ihn ein. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell