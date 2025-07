POL-K: 250702-2-K Polizei Köln sucht nach vermisster und stark dementer Frau - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Die Polizei Köln sucht nach einem etwa 45 Jahre alten Mann, der in der Nacht zu Dienstag (1. Juli) drei Männer (18, 19, 20) am Kalscheurer Weiher in Köln-Zollstock angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand teils schwer verletzt haben soll. Der 20-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen an Kopf ...

