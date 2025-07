Polizei Köln

POL-K: 250703-3-K Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet - Bilanz eines Nachmittags - Festnahme, Drogenfunde und Verstöße

Köln (ots)

Bei einem der regelmäßigen Schwerpunkteinsätze an Hotspots im gesamten Stadtgebiet hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (2. Juli) unter anderem auch gemeinsam mit Kräften des Ordnungsdienstes der Stadt Köln und der KVB umfangreiche Kontrollen und Maßnahmen durchgeführt.

Die Gesamtbilanz des Nachmittags (16 - 21 Uhr):

Stadtteile Kalk und Vingst:

Die Polizisten kontrollierten 93 Personen, erteilten 12 Platzverweise und fertigten fünf Strafanzeigen - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. Zudem fertigten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen und stellten Betäubungsmittel, Messer, Quarzhandschuhe, Reizstoffsprühgeräte und illegale Vapes sicher. Bei einem mutmaßlichen Dealer-Duo (28, 35) fanden Polizisten über 5.100 Euro und stellten das Geld im Rahmen einer präventiven Vermögenssicherung sicher. Einen per Haftbefehl gesuchten 46 Jahre alten Mann nahmen sie fest.

Wiener Platz:

Am Wiener Platz kontrollierten die Einsatzkräfte 27 Personen, durchsuchten 18 davon und führten zwei sogenannte Gefährderansprachen durch.

Innenstadt:

In der Innenstadt waren der Einsatztrupp Präsenz und die gemeinsame Kooperationsstreife von Polizei, Stadt Köln und KVB aktiv. Auf dem Neumarkt, dem Ebertplatz, dem Appellhofplatz, dem Friesenplatz sowie im Domumfeld wurden 55 Personen kontrolliert und 11 Platzverweise ausgesprochen. Am Breslauer Platz nahm der Einsatztrupp Präsenz einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen nach einer gefährlichen Körperverletzung vorläufig fest. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann eine blutende Verletzung am Arm habe und eine weitere Person mit einem Messer vor Ort gewesen sein soll. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der verletzte 26-Jährige auch selbst Tatverdächtiger ist. Nach einer Auseinandersetzung unter Obdachlosen soll er versucht haben, einen anderen mit einer Vodkaflasche zu schlagen. Dabei zog er sich im Verlauf dieser Streitigkeiten eine Stichvereltzung zu. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Einige weitere Sachverhalte in Kürze:

Kapellenstraße - Verdacht auf Drogenhandel:

Als Polizisten beabsichtigten zwei polizeibekannte Männer im Alter von 28 und 35 Jahren, die auf einem E-Scooter unterwegs waren, zu kontrollieren, sprang der 28-Jährige ab und stellte sich, während der Andere weiterfuhr. Auch ihn stoppten Polizisten wenig später. Beide hatten Bargeld in dealertypischer Stückelung bei sich, der 35-Jährige in vier Butterbrottüten in seiner Umhängetasche - insgesamt über 5.100 Euro. Das Geld wurde im Rahmen einer präventiven Vermögenssicherung einbehalten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.

Passauer Straße - Haftbefehl und Drogenfund:

Bei der Kontrolle eines 46 Jahre Mannes stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem stellten die Polizisten geringe Menge Amphetamin sicher.

Fahrzeugkontrollen auf der Burg- und der Höhenberger Straße - Kioskbetreiber mit illegalen Vapes:

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Burgstraße entdeckten die Polizisten im Wagen eines Kioskbetreibers illegale E-Zigaretten. Die Vapes wurden sichergestellt, ein Bericht an den Zoll gefertigt. Auf der Höhenberger Straße entzog sich ein Fahrzeug der Kontrolle durch stark überhöhte Geschwindigkeit. Zwar gelang die Flucht, der Fahrer konnte jedoch durch vorhandenes Bildmaterial zweifelsfrei identifiziert werden - es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Strafanzeige.

Engelsstraße - Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis:

Auf der Engelstraße hielten die Einsatzkräfte einen 17-Jährigen ohne Fahrerlaubnis in einem Pkw an. An dem Auto waren außerdem gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Eigentumsverhältnisse zum Fahrzeug sind unklar, das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Ein Erziehungsberechtigter holte den Jungen von der Polizeiwache ab. (as/al)

