POL-K: 250703-2-K Polizeihund Loki stellt Kiosk-Einbrecher - 34-Jähriger festgenommen

Dank dem schnellen Einsatz eines aufmerksamen Anwohners hat Diensthund Loki mit seinem Hundeführer in der Nacht zu Mittwoch (3. Juli) einen mutmaßlichen Einbrecher (34) vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht gegen 3.15 Uhr versucht zu haben, in einen Kiosk am Hermann-Hesse-Weg einzubrechen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Die Zeugen hatten verdächtige Geräusche gehört an dem Kiosk gehört und die Polizei alarmiert. Bereits wenige Minuten später trafen Loki und sein Diensthundeführer ein. Als der 34-Jährige die lauten Rufen des Polizisten ignorierte und versuchte mit einem Fahrrad zu flüchten, kam Loki zum Einsatz und biss ihm in Bein und Arm, wodurch der Tatverdächtige stürzte. Ein weiteres Streifenteam fixierte ihn.

Der Festgenommen erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. (as/al)

