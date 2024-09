POL-REK: 240911-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots) - Polizisten stellten Diebesgut sicher Polizisten haben am Montagabend (9. September) in Kerpen-Sindorf einen mutmaßlichen Ladendieb (30) vorläufig festgenommen. Er soll kurz zuvor in einem Drogeriemarkt Parfüm entwendet haben. Laut ersten Informationen soll der 30-Jährige gegen 20 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Kerpener Straße Parfüm im niedrigen dreistelligen Wert entwendet haben. Alarmierte ...

mehr