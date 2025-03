Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250326 - 0320 Frankfurt Ostend - Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Dienstag, 25. März 2025, erbeutete ein unbekannter Täter diverse Wertgegenstände bei einem 89- jährigen Frankfurter in der Waitzstraße.

Zunächst kontaktierte der Betrüger den Geschädigten gegen 20:15 Uhr telefonisch und gab vor, ein Polizeibeamter zu sein. Weiter schilderte er, dass bei einem Straftäter ein Zettel mit der Anschrift des 89-Jährigen sowie Notizen über dessen Wertgegenstände aufgefunden worden wären.

Gegen 21:00 Uhr klingelte eine männliche unbekannte Person und gab sich ebenfalls als Polizeibeamter aus, um die in der Wohnung befindlichen Wertgegenstände in Augenschein zu nehmen. Er gab weiterhin an, die Gegenstände in seinem Fahrzeug fotografieren und danach wieder an den Geschädigten aushändigen zu wollen. Nachdem der Täter nach einer längeren Zeit nicht wieder zurückkam, verständigte der nunmehr Bestohlene die Polizei.

Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden: Dunkle lange Haare (bis zu den Ohren), dunkler Bart, volles Gesicht. Er war bekleidet mit einem schwarzen Anorak, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell