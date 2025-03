Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250326 - 0319 Frankfurt Ostend - Wohnungseinbruch mit hohem Stehlgutschaden - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

Am gestrigen Dienstag, 25 März 2025, kam es in der Mousonstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Dort entwendeten zwei unbekannte Täterinnen einen Tresor.

Die beiden Einbrecherinnen betraten das Mehrfamilienhaus zwischen 10:00 - 15:35 Uhr über den regulären Hauseingang. Im Anschluss hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung des Geschädigten. Letztendlich entwendeten sie einen Tresor, in dem sich mehrere hochwertige Armbanduhren befanden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Wert.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Beide 150 - 160 cm groß, sehr schlank und ca. 20 - 27 Jahre alt. Eine der beiden Täterinnen trug eine schwarze Stoffhose, ein graues Oberteil und schwarze Sneaker. Die zweite Täterin war mit einer Jogginghose, einem hellgrauen Oberteil und Sneakern bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 / 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

