POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Neuwied (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Samstag, den 26.10.2024, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch im Oberen Markenweg in Neuwied Heimbach-Weis. Unbekannte versuchten die rückwärtig gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses einer 76-jährigen Bewohnerin aufzuhebeln. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Anzumerken ist, dass das Gebäude in der Vergangenheit ...

