Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Pkw brennt aus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Kalbach. Am Montag (28.07.), im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 10 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Garage in der Blumenstraße im Ortsteil Uttrichshausen und entwendete aus dem Handschuhfach des dort stehenden VW zwei Geldbörsen. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Pkw brennt aus

Kalbach. Am frühen Dienstagmorgen (29.07.), gegen 1.45 Uhr, teilt ein aufmerksamer Bürger mit, dass auf einem Feldweg zwischen den Ortsteilen Veitsteinbach und Bucheller ein Auto brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Bei dem vollständig ausgebrannten Autowrack handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Mitsubishi. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell