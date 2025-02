POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung

Offenburg (ots) - Am Montagnachmittag brach ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft am Flugplatz gewaltsam in einen verschlossenen Büroraum der Unterkunft ein. Nachdem die Türe eingetreten wurde beschädigte der 34-jährige Bewohner das Inventar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Des Weiteren nahm er zwei fremde Ausweisdokumente an sich und begab sich anschließend in sein Zimmer. Die alarmierten ...

