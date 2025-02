Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geparktes Fahrzeug beschädigt, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Einen Schaden von rund 5.000 Euro musste ein Autofahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag an seinem geparkten Wagen feststellen. Der Fahrzeughalter hatte seinen dunkelgrau/schwarzen Toyota Auris in der Zeit zwischen 19 Uhr und 5:30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hopfenstraße geparkt. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des Toyota durch deutliche Eindellungen, Kratz- und Unfallspuren beschädigt. Der unbekannte Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der starken Beschädigungen der Aufprall deutlich zu hören gewesen sein dürfte. Nun suchen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Zeugen und bitten diese unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um sachdienliche Hinweise.

