HZA-D: Zoll prüft bei gemeinsamer Aktion Mindestlöhne in Wuppertal und Solingen

Zoll Düsseldorf deckt zahlreiche Verstöße bei umfangreicher Prüfung auf

Düsseldorf (ots)

Bis in die Nacht kontrollierte der Düsseldorfer Zoll Betriebe in Wuppertal und Solingen. Bei der Schwerpunktprüfung, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit der Polizei Wuppertal, der Steuerfahndung, dem Ordnungsamt, dem Finanzamt, dem Ausländeramt und der Bezirksregierung durchführte, waren insgesamt 69 Personen beteiligt, 39 davon Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Bei den Prüfungen ging es insbesondere um die Einhaltung des Mindestlohnes, doch aufgrund des ganzheitlichen Prüfansatzes des Zolls wurden auch viele andere Felder abgeprüft, wie zum Beispiel die ordnungsgemäße Meldung zur Sozialversicherung oder ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen wurden.

Im Rahmen der Prüfungen wurden 119 Personen von 40 verschiedenen Arbeitgebern kontrolliert. Insgesamt konnte der Zoll dabei 61 Auffälligkeiten feststellen.

Bei diesen Auffälligkeiten handelte es sich im Einzelnen um: - Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in 36 Fällen - Verdacht auf Schwarzarbeit in 12 Fällen - Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 4 Fällen - Verdacht auf Leistungsmissbrauch in 3 Fällen - Mehrere Verstöße gegen die Aufzeichnungs- und Ausweispflicht

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen Umfangreiche Ermittlungen an, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Alle Zusammenarbeitsbehörden prüften im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten, so dass Zahlen bei diesen anzufragen sind.

Der Zoll zieht insgesamt eine deutlich positive Bilanz aus der gemeinsamen Prüfaktion und will auch in Zukunft gemeinsam verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgehen.

Zusatzinformation:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

