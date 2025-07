Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Geparkter Renault Captur beschädigt

Fulda. Ein blauer Renault Captur war am Mittwoch (23.07.), zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr, ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Flemingstraße geparkt. In diesem Zeitraum hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - den Renault im hinteren Bereich beschädigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall auf Landstraße

Fulda. Am Montag (28.07.), gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Opel-Fahrer aus dem Vogelsberg die L3139 von Mittelrode kommend in Fahrtrichtung Haimbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Überquerungshilfe für Fußgänger. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Zwei Personen nach Unfall verletzt

Eichenzell. Am Montag (28.07.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Toyota-Fahrer aus Sinntal mit seiner 37-jährigen Beifahrerin die L3207 von Uttrichshausen kommend in Richtung Döllbach. Nach einer Linkskurve kam er hierbei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst einen kleinen Abhang, prallte dann gegen einen Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Unfall mit Gegenverkehr

Fulda. Am Montag (28.07.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 75-jährige VW-Fahrerin die Künzeller Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Michael-Henkel-Straße verließ sie hierbei aus bisher ungeklärter Ursache ihren Fahrstreifen nach links und kollidierte mit dem im Gegenverkehr verkehrsbedingt haltenden MG4 eines 28-jährigen Eichenzellers. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtig

Fulda. Ein 62-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Montag (28.07.) leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr gegen 11.10 Uhr die Frankfurter Straße aus Richtung Fulda kommend und fuhr in den Bronnzeller Kreisel ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Roller-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 62-jährige Fahrer musste stark bremsen und stürzte von seiner Honda JF57. Er kam zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der oder die Unfallverursacher/-in verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt - Radfahrer flüchtig

Fulda. Am Donnerstag (24.07.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit seinem Rennrad die Eichhornstraße in Haimbach. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er hierbei auf einen blauen Audi A3 auf, der am Fahrbahnrand parkte. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 40-50 Jahre alt, groß, schlanke Statur, gelbes Sportshirt, Helm. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (28.07.), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine schwarze Mercedes B-Klasse, die auf dem Parkstreifen der Frankfurter Straße geparkt war, am Fahrzeugheck. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Freitag (25.07.), gegen 19.15 Uhr, befuhren eine 71-jährige Saab-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen nebeneinander die zweispurige Straße "Am Schillerplatz" in Richtung Reichstraße. In einer Linkskurve kam der Lkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem neben ihm fahrenden Pkw der 71-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

