POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Fulda. Am Dienstag (29.07.) kam es gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro entstand. Ein 55-jähriger MAN TGS-Fahrer aus Biebergemünd befuhr die L3258 in Richtung Ried. Gleichzeitig bog ein 38-jähriger Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine aus Gersfeld von der Straße Weiherwiesen in Thalau nach rechts ab auf die L3258. Hierbei kollidierte er mit dem Tankbehälter des dort befindlichen Lkw. (Julissa Sauermann)

Unfall im Kreuzungsbereich

Kalbach. Am Dienstag (30.07.) gegen 6.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer aus der Gemeinde Kalbach die Gartenstraße um in die Hessenstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es hierbei aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Skoda Fabia einer 59-jährigen Fahrerin ebenfalls aus der Gemeinde Kalbach, die die Hessenstraße aus Neuhof kommend in Richtung Mittelkalbach befuhr. Der 31-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Auch die 59-jährige Skoda-Fahrerin wurde im Verlauf des Unfallgeschehens verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. (ML)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (28.07.) parkte ein Pkw-Fahrer aus Friedewald seinen grauen Audi Q5 in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten in Bad Hersfeld. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der vorderen rechten Stoßstange /Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

