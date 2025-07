Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Autos durchsucht - Einbruch in Kellerraum - Reifen zerstochen - Diebstahl aus Taxi - Diebstahl von Bronzekreuz - E-Scooter entwendet

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Autos durchsucht

Kalbach. Unbekannte lockerten nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht auf Montag (28.07) die Radmuttern des Hinterrades eines in der Straße "Mangweg" im Ortsteil Uttrichshausen geparkten Autos. Der Fahrer des Pkw erkannte das gelockerte Rad glücklicherweise rechtzeitig, sodass möglicherweise Schlimmeres verhindert wurde.

Ebenfalls am Montagmorgen (28.07.) stellte ein Anwohner der Talbrückenstraße in Uttrichshausen fest, dass die Beifahrertür seines geparkten Autos lediglich angelehnt war und das Handschuhfach offen stand. Augenscheinlich hatten Unbekannte den Innenraum des Autos durchsucht. Im weiteren Verlauf konnte Gleiches auch bei den Angehörigen des Anwohners festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück - Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn den technischen Zustand ihres Fahrzeugs

Einbruch in Kellerraum

Kalbach. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Straße "Sparhof" im Ortsteil Veitsteinbach indem sie eine Außentür aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten den Kellerraum ohne Diebesgut. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagmorgen (25.07). Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Reifen zerstochen

Fulda. Im Zeitraum von Samstag (28.06.) bis Dienstag (29.07.) beschädigten Unbekannte jeweils einen Reifen von zwei in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Propst-Zobel-Straße in Johannesberg geparkten Autos mittels nicht bekanntem Gegenstand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Diebstahl aus Taxi

Fulda. Am Dienstagnachmittag (29.07.), gegen 16.15 Uhr, nutzen eine weibliche und eine männliche unbekannte Person die Dienste einer 61-jährigen Taxifahrerin. Nach Beendigung der Taxifahrt in der Straße "Gallasiniring" nahmen die Unbekannten ihre persönlichen Gegenstände aus dem Kofferraum des Taxis und entwendeten dabei aus der Handtasche der Fahrerin zwei Geldbörsen. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: weiblich, circa 30-40 Jahre alt, circa 165 cm groß, dünne Statur , kurze dunkle Haare, pinkes/ lilanes T-Shirt, beiger Rucksack

2. Person: männlich, circa 50 Jahre alt, circa 175 cm groß, normale Statur



Diebstahl von Bronzekreuz

Neuhof. Im Zeitraum von Dienstag (22.07.) bis Montag (28.07.) hebelten Unbekannte auf dem Friedhof im Ortsteil Rommerz ein Bronzekreuz von einer Grabstelle ab und entwendeten dieses. Der Wert des Diebesgutes wird im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

E-Scooter entwendet

Fulda. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Goerdelerstraße entwendeten Unbekannte in Zeitraum von Donnerstag (24.07.) bis Montag (28.07.) einen E-Scooter der Marke Evergross im Wert von rund 500 Euro. Dieser war im Bereich des Abstellplatzes der Einkaufswagen abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert.

