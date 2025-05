BPOL NRW: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen - Bundespolizei sucht unbekannte Geschädigte

Hagen (ots) - Am Freitagabend (2. Mai) kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hagen einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesem fahnden. Gegen 22:30 Uhr überprüften Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Haupteingang des Hagener Hauptbahnhofs einen Mann. Der Polizeibekannte wurde zu seinen Reiseabsichten sowie zum Mitführen ...

mehr