Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Scheune - Einbrüche in Autos - Bronzekreuz entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl aus Scheune

Tann. Im Zeitraum von Freitag (18.07.) bis Donnerstag (31.07.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zur einer Scheune in der Straße "Dippach" im Ortsteil Hundsbach indem sie eine Holzschiebetür mit einem unbekannte Werkzeug aufhebelten. Anschließend entwendeten sie von dort eine Kettensäge der Marke Stihl und mehrere Sätze Felgen und Reifen. Der Wert des Diebesgut wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Autos

Kalbach. In der Nacht auf Donnerstag (31.07.) verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise Zugriff zum Innenraum eines grauen VW Golf, der in der Kirchstraße in Niederkalbach geparkt war. Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag (31.07.), gegen 3.30 Uhr, öffneten Unbekannte einen in der Hessenstraße in Niederkalbach geparkten weiße Skoda Kodiaq. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Unbekannten die Fahrzeuge und entfernten sich anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Bronzekreuz entwendet

Petersberg. Im Zeitraum von Montag (28.07.) bis Mittwoch (30.07.) entwendeten Unbekannte ein Bronzekreuz von einer Grabplatte auf dem Friedhof in der Friedenstraße. Der Wert des Diebesgut liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell