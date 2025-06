LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Gefell (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 18.10 Uhr, befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in Gefell die Schleizer Straße. An der Einmündung zur Reuter Straße musste sie verkehrsbedingt halten und kam dabei zu Fall. Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

