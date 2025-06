LPI-SLF: Verletzter Radfahrer

Sonneberg (ots) - Am Sonntag, den 1. Juni 2025 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Vorfall unter Beteiligung zweier Hunde in der Sonneberger Schanzstraße. Während eine Hundehalterin mit ihrem Tier die Straße entlangging, standen an einer Wiese zwei junge Männer mit einem schwarzen Hund. Nach ersten Erkenntnissen ging dieses unangeleinte Tier unvermittelt auf ...

mehr