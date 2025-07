Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit vier Verletzten

Petersberg. Am Mittwoch (30.07.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer aus Hainburg mit seiner 19-jährigen Mitfahrerin die B 458 von Dipperz kommend in Richtung Fulda um nach links in die Danziger Straße abzubiegen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 64-Jährigen aus Fulda, welche gemeinsam mit ihren 50- und 92-Jährigen Mitfahrerinnen aus Eichenzell die B 458 stadtauswärts befuhr. Durch den Aufprall kippte der Ford des 22-jährigen um und kollidierte mit dem VW-Polo eines 49-Jährigen aus Hilders, der verkehrsbedingt in Danziger Straße anhielt, um nach links in die B 458 einzubiegen. Der beiden Insassen des Ford sowie die Fahrerin und die 92-jährige Mitfahrerin des Mercedes verletzten sich hierbei leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Eichenzell. Am Mittwoch (30.07.), gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 58-jährige Opel-Fahrerin die Turmstraße in Richtung Ortsmitte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem auf einem Parkplatz stehenden Skoda Octavia zusammen. Durch den Aufprall wurde der Skoda gegen einen danebenstehenden VW Multivan geschoben. Es entstand Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell